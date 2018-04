L'autore di 300, Frank Miller, sarà ospite del Napoli Comicon 2018

La ventesima edizione del Napoli Comicon vedrà la presenza di molti famosi autori italiani e stranieri. Oggi, alla già nutrita lista di star che renderanno parte all'evento, si è unito un vero e proprio mito del fumetto mondiale: Frank Miller.

Frank Miller, leggenda vivente del fumetto mondiale, prenderà parte al Napoli Comicon 2018 che si svolgerà nell'omonimo capoluogo campano dal prossimo 28 Aprile fino al primo Maggio. Si tratta della ventesima edizione dell'ormai abituale fiera del fumetto napoletana che, dopo Lucca Comics, è la più grande manifestazione del settore fumetto italiana.

Frank Miller ha data vita a run storiche su Daredevil e Wolverine per la Marvel, e ha reinterpretato la figura del Cavaliere Oscuro per la DC nella famosa graphic novel The Dark Knight Returns (da cui sono scaturiti 2 sequel), in cui Bruce Wayne, ormai in pensione, decide di riprendere maschera e mantello e tornare a combattere il crimine come Batman. Miller ha anche dato vita a 300, graphic novel sui 300 Spartani che si sacrificarono alle Termopili da cui è tratta l'omonima pellicola di successo diretta da Zack Snyder.

Autore seminale, come Alan Moore, Miller è ormai entrato nell'olimpo degli autori, e continua la sua carriera tutt'oggi. Attualmente è al lavoro sul sequel/prequel di 300, Xerxes, su Superman Year One con i disegni di John Romita Jr. e su Dark Knight 4 con i disegni di Ben Caldewell.

Potrete incontrare la leggenda a Napoli Comicon 2018. Potete trovare il poster con l'annuncio in calce alla notizia.