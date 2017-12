L'autrice di Saint Seiya: Saintia Sho ha pubblicato un aggiornamento sull'anime

Chimaki Kuori , autrice del manga, anche noto in Italia come “”, ha pubblicato via Twitter un aggiornamento sullo stato dei lavori legati alla serie d’animazione tratta dalla sua opera.

Visionabile in calce all’articolo, il post della mangaka reca il seguente messaggio: “Può sembrare che le informazioni non escano facilmente, ma lo staff del progetto procede a passo spedito. Vi prego di pazientare ancora un po’. Sto esplorando diverse cose per offrire un prodotto migliore. Apprezzo davvero la passione delle persone coinvolte nel progetto.”



Sempre attraverso Twitter, inoltre, l’autrice ha pubblicato due foto che con tutta probabilità ci mostrano il copione del primo episodio della serie ed una nuova illustrazione del manga con protagonista Mu, il Gold Saint di Aries.

Pubblicato sulle pagine della rivista nipponica Champion RED dal mese di luglio 2013, Saintia Sho è un seinen manga scritto e illustrato da Chimaki Kuori, nonché spin-off dell’originale Saint Seiya di Masami Kurumada. In Italia, I Cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho - Le sacre guerriere di Atena è edito da Planet Manga (Panini Comics), che ne ha recentemente pubblicato l'ottavo volumetto.



Nonostante il manga si componga al momento di nove volumi soltanto, all’inizio dell’anno corrente ne è stata annunciata una trasposizione animata che sfortunatamente non ha ancora una finestra di lancio precisa.