L'editor de L'Attacco dei Giganti conferma che il capitolo 103 è in dirittura d'arrivo

Mentre i fan de L'Attacco dei Giganti stanno aspettando pazientemente che la terza stagione della serie anime venga rilasciata, i fan del manga si trovano in una situazione ancora più difficile, dato che la versione cartacea dell'opera si sta dirigendo verso un enorme passo avanti.

Fortunatamente, il prossimo capitolo del manga sarà presto confermato dall'editor di Hajime Isayama. Infatti, come potete vedere in calce alla notizia, confermando su Twitter di aver ricevuto il manoscritto per il capitolo 103 della serie, e che Isayama è "molto stanco", l'editor ha lasciato intendere che il prossimo pezzo del puzzle de L'Attacco dei Giganti è decisamente in arrivo.

Questa sarà una grande notizia, in quanto la guerra tra i Marleyani e l'Armata Ricognitiva ha appena fatto un enorme passo in avanti, poiché la serie ha appena reintrodotto nuovi look skip post-time per ciascuno dei personaggi, e sta persino anticipando una grande battaglia tra alcuni dei 9 Giganti.

La serie anime ha anche rivelato il cast e la troupe per la prossima stagione, che include molti personaggi di ritorno e alcuni volti nuovi. Il regista, che ha lavorato alle prime due stagioni de L'Attacco dei Giganti, ha detto ai fan che avrebbero dovuto attendere molto per la terza stagione. "Ci è piaciuto molto realizzare l'anime e alla fine è sembrato che andasse bene. Anche se l'anime fa una pausa qui, ci stiamo ancora lavorando. Metteremo i nostri migliori sforzi per realizzare la terza stagione", ha detto Araki ai fan durante un'intervista in studio.

L'attesa è quasi terminata, nel mentre, il manga de L'Attacco dei Giganti sta giungendo, capitolo dopo capitolo, a un epica conclusione.