L'editor de L'Attacco dei Giganti ha importanti aggiornamenti sul capitolo 102 del manga!

Dopo gli enormi sviluppi dei capitoli 100 e 101 del manga de L'Attacco dei Giganti , con la comparsa di molti nuovi elementi e una serie di brutali morti, i fan sono rimasti sull'attenti in attesa del prossimo capitolo del manga.

Fortunatamente, l'attesa non durerà molto a lungo, poiché il capitolo 102 della serie è ora completo. L'editor di Hajime Isayama è andato su Twitter per annunciare che le modifiche finali del capitolo 102 sono state completate e sarà quindi rilasciato presto. L'editor, nel tweet che potete trovare in calce alla notizia, afferma che anche se ha ricevuto la bozza di Isayama per il capitolo prima del solito, gli ci è voluto un po' per completare le modifiche e fornire dei feedback ai fan.

Questo ritardo ha causato una dilazione della deadline, ma ciò non cambierà la data di rilascio del capitolo. Quindi: i fan aspettano il prossimo capitolo della serie, l'attesa è quasi finita, il prossimo capitolo è completo e l'Editor invita i fan a guardare al prossimo numero di Bessatsu Shonen Magazine.

Il prossimo capitolo de L'Attacco dei Giganti sarà d'importanza cruciale per lo svolgersi degli eventi -come del resto lo sono stati gli ultimi capitoli- e vedrà l'atteso ritorno in campo dell'Armata Ricognitiva, assente ormai da tempo dalle scene.

Non ci resta che attendere un altro po' e potremo finalmente vedere come proseguirà l'attacco a Marley da parte di Eren e compagni.