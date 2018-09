L'editor del manga di Hunter x Hunter rivela che il suo ritorno sarà veramente emozionante

Dall’ultimo capito di Hunter x Hunter è passato ormai diverso tempo. Il famosissimo mangaka Yoshihiro Togashi, conosciuto particolarmente per le sue innumerevoli pause, si sta preparando alla chiusura della serie e il suo editore promette ai fan un ritorno a dir poco epico.

Recentemente sulle reti giapponesi è stato trasmesso un nuovo documentario su Shueisha e lo staff di Weekly Shonen Jump, il quale sembrerebbe essere più impegnato che mai. Proprio grazie a questo approfondimento si vengono a scoprire diverse informazioni sul futuro capitolo del manga di Yoshihiro Togashi.

Hunter x Hunter dovrebbe terminare la sua pausa questo mese. Secondo l’editore, il nuovo capitolo del manga sarà particolarmente emozionante. Infatti afferma: “È passato molto tempo dall’ultima volta in cui mi sono quasi messo a piangere leggendo un manoscritto”.

Sempre nel documentario, egli afferma che il prossimo capitolo sarà il migliore e che farà la storia. Egli infatti asserisce: “Sono qui per testimoniare la storia dei manga e del loro cambiamento, proprio qui, proprio ora”.

Alcuni fan mettono in dubbio quanto detto dall’editor di Togashi, in quanto strettamente collegato col progetto. Sarebbe dunque normale fare il tifo per il ritorno del mangaka. Attualmente è in corso, però, l’arco narrativo del “Dark Continent” e questo, da parte di diversi fan, viene considerato come uno dei punti più alti raggiunti dal manga di Togashi. Quindi la fiducia dell’editor non sembrerebbe poi così infondata. Ci auguriamo, in ogni caso, che questo ritorno di Togashi possa avvenire in pompa magna.

Il manga di Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter, è in corso di realizzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1998. In Italia i volumi sono pubblicati da Panini Comics - Planet Manga.