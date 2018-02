L'editore di The Promised Neverland ci parla dei retroscena e del futuro della serie

Pochi giorni fa, in un'intervista al sito, l'editore del manga The Promised Neverland (Yakusoku no Neverland), disegnato dae scritto da, ci ha raccontato alcuni segreti sulla produzione e sul futuro della serie.

Tramite l'intervista rilasciata dall'editor di The Pormised Neverland abbiamo potuto apprendere molte cose riguardanti le fasi produttive del progetto e il futuro stesso della serie. I fan sono così venuti a conoscenza dei seguenti retroscena:

Tra il momento in cui l'editore ha ricevuto le prime bozze (nemu) dello sceneggiatore (Shirai Kaiu) e il lancio della serie, sono passati circa tre anni, perché era necessario trovare il giusto disegnatore e occuparsi di tutti gli aspetti del progetto (idea, universo, personaggi, scene importanti, ecc ...);

Anche se ci sono voluti tre anni, il concetto e il cuore della serie, e i personaggi che incorrono in certe scene, sono rimasti pressoché identici alle idee iniziali dello sceneggiatore;

In questi tre anni, un anno è stato speso dall'editore e dallo sceneggiatore per gettare le basi della serie, e un mezzo per trovare il disegnatore. Poi, a tutti e tre, sono serviti sei mesi per il design generale e il character design;

Ciò che ha richiesto più tempo è l'aspetto dei demoni. La disegnatrice ha proposto dieci diversi tipi di design per loro e quindi scegliere quello giusto ha richiesto molto tempo;

Fin dall'inizio, lo sceneggiatore ha voluto creare un serie a colpo d'occhio differente, per rimarcare sia la "differenza" dell'opera dalle altre serie di Jump, sia la sua natura vera e propria di "Shonen";

A livello di pre-pubblicazione su rivista, la serie è appena entrata in un nuovo arco. Per quanto riguarda la storia del manga, abbiamo appena raggiunto la metà;

Quest'anno e l'anno prossimo, l'editore e i due autori faranno del loro meglio per rendere la serie sempre più interessante e desiderano, in forme diverse, trasmettere l'aspetto unico della serie così come i suoi punti di forza.

Da questa intervista, possiamo affermare che se tutto andrà come previsto, le serie conterà in totale 16 o 17 volumi. Possiamo anche dedurre, anche a fronte della vincita del 63° Shogakukan Manga Award nella categoria shonen, che il manga avrà diritto a uno o più adattamenti anime in un prossimo futuro. In Giappone, la serie è pubblicata da Weekly Shonen Jump di Shueisha e ha all'attivo 7 volumi pubblicati, di cui potete trovare la cover del 7° in calce alla notizia. Il volume 8 è programmato per il 4 aprile.

In Italia, The Promised Neverland ha all'attivo un volume edito da J-POP.