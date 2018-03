L'edizione home video nipponica di Persona 5 The Animation sarà composta da 12 volumi

Lo store online della catena di negozirivela che le edizioni home video disaranno composte da 12 volumi, sia in formato DVD che Blu-ray disc. Atteso per il 27 giugno 2018, il primo box dovrebbe contenere i primi due episodi dell’anime, mentre è ancora ignoto il numero di episodi racchiusi nei successivi.

Data l’incredibile longevità del videogioco Persona 5, sono invero in molti a domandarsi da quanti episodi sarà composta la sua imminente trasposizione animata. Il primo episodio del nuovo anime verrà infatti trasmesso il prossimo 7 aprile su Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV e BS11. La serie vedrà inoltre il ritorno del cast vocale (nipponico) coinvolto nel videogioco.



Masashi Ishihama (From the New World, Kamichu!) dirige Persona 5 The Animation presso lo studio A-1 Pictures, mentre Shinichi Inotsume ne cura la sceneggiatura. Satomi Ishikawa (Convenience Store Boy Friends) adatterà l’originale character design di Shigenori Soejima, mentre Shoji Meguro, già compositore della colonna sonora del gioco, ne curerà le musiche. Sia il tema di apertura che quello di chiusura, rispettivamente chiamati “Break in to Break Out” e “Infinity”, saranno eseguiti da Lyn. Nel mese di febbraio, Aniplex of America ha annunciato che l’anime è già stato licenziato per il mercato statunitense, mentre in Europa, purtroppo, tutto tace ancora.