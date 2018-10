L'episodio 1 de Le bizzarre avventure di JoJo:Vento Aureo è già disponibile su Crunchyroll

Pensavate che fosse finita? A distanza di pochi giorni dagli ultimi annunci per i nuovi simulcast autunnali, Crunchyroll aggiunge altri tre titoli al suo ricco palinsesto. Scopriamoli insieme!

Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo

Dopo una lunga attesa, finalmente anche Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo si è aggiunto alla ricca lista di titoli proposti da Crunchyroll. La serie animata, già annunciata da VVVID, verrà diffusa in simulcast!



Vento Aureo è la quinta serie del manga Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki, edita su Weekly Shonen Jump a partire dal 1995. Qui di seguito potete leggere la sinossi proposta da Crunchyroll:

"Giorno Giovanna è un giovane uomo che vive a Napoli ed è il figlio di DIO, la nemesi della famiglia Joestar. Quando era più giovane fu oppresso e ha iniziato a comportarsi male, ma un giorno ha salvato la vita a un membro di una gang e ha imparato a fidarsi della gente.

Bizzarramente, non ha mai dimenticato questo e ha imparato a essere rispettoso con la sua gang che lo ha raddrizzato. È così che ha iniziato ad aspirare a divenire un Gang-Star. Ora quindicenne, Giorno si trova nei guai con la gang Passione, che controlla la malavita di stampo mafioso in Italia e ora è un bersaglio…"



Il primo episodio è già disponibile sulla piattaforma streaming, mentre i successivi usciranno ogni Venerdì alla stessa ora. Non perdetevelo!





Voice of Fox

Il secondo titolo della lista è Voice of Fox (Kitsune no Koe). Ecco la Sinossi proposta:

"Il cantante fantasma con la maschera da volpe che è intonato e l'idol che non può assolutamente cantare si trovano assieme nel mondo dello spettacolo.Hu Li nasconde il suo volto e il fantasma canta con la sua voce eccezionale. Kong Que è di bell'aspetto, ma non sa cantare affatto. I due si troveranno a scontrarsi tra loro e con i loro rivali, mentre scaleranno i gradini per la fama."

The IDOLM@STER SideM Wakeatte Mini!

Direttamente dal franchise di THE iDOLM@STER: SideM, che ha dato vita a spettacoli dal vivo, fumetti e un gioco, si aggiunge alla lista anche un corto animato che include gli idol della 315 Production, in versione chibi. Ci saranno tutti, il numero totale degli idol dello show sarà 46! Alla regia troviamo Mankyu, non certo estraneo alla serie di iDOLM@STER (Puchimasu!, THE iDOLM@STER Cinderella Girls Theater)