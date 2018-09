L'episodio 10 de L'attacco dei Giganti 3 presenta una nuova Regina

Come sempre, anche l'ultimo episodio della terza stagione de L'Attacco dei Giganti è riuscito a stupire il suo pubblico e regalare emozioni intense. Dopo vari inganni politici e un governo del tutto inesistente, ora il popolo ha una nuova regina!

L'obiettivo principale di ristabilire un nuovo status quo è finalmente stato raggiunto! Il governo è caduto e al suo posto è stata incoronata la giovane Historia Reiss, erede al trono. Finalmente anche lei ha trovato il suo posto, a capo del paese, tra gli applausi e la gioia del popolo. Già in precedenza abbiamo avuto modo di conoscere il passato di Historia. Il suo legame con i Reiss l'hanno portata a ricoprire un ruolo importante, ora più che mai, nella vicenda.

In chiosa alla news potete trovare una splendida foto della giovane, mostrata in tutta la sua fierezza durante la cerimonia dell'incoronazione, mentre i raggi del sole fanno pensare a una possibile speranza e un futuro più roseo.

L'uccisione della madre e il colpo di stato diretto alla sovranità sono stati due elementi che hanno preparato il terreno per questi ultimi eventi culminati con l'elezione di Historia, ora ultima figura rimasta capace di comandare e farsi carico di questa enorme responsabilità. L'unico modo per convincere i cittadini ad accettarla come nuova regina era ottenere il loro rispetto.

Come mostrato nell'episodio 9 de L'attacco dei Giganti, la giovane ha deciso di prendere parte al conflitto tra tra il Corpo di Ricerca e suo padre, Rod Reiss, trasformato in un Gigante. Aggiudicandosi il colpo mortale, Historia si è meritata il titolo di eroina. Tuttavia i problemi e gli ostacoli per lei non si fermeranno ora che è regina. La strada è ancora molto lunga e intricata, ardua, ma l'evoluzione della giovane dall'inizio della stagione fa ben sperare. Non solo sarà all'altezza di questa nuova sfida, ma sarà in grado di superare le aspettative di tutti quanti.

Attack on Titan è stato originariamente creato da Hajime Isayama e serializzato sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha nel 2009. Attualmente è possibile trovare le serie animata in streaming su Crunchyroll e Funimation. L'edizione italiana del manga è edita da Planet Manga.

La serie è ambientata in un mondo in cui gli ultimi resti dell'umanità vivono all'interno di una città murata per sfuggire al pericolo dei Titani, una razza di mostri giganti che mangia gli umani. Il personaggio principale, Eren Yeager, finisce per unirsi all'esercito con i suoi due amici d'infanzia Mikasa e Armin dopo che i Titani sfondano il muro e attaccano la sua città natale.