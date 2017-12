L'episodio 120 di Dragon Ball Super vedrà Gohan alle prese con un avversario enorme!

Terminato l’episodio 119 di Dragon Ball Super ha pubblicato il promo della puntata che potremo visionare domenica prossima... Una puntata che vedrà il Settimo Universo fronteggiare le forze congiunte di una delle poche squadre rimaste ancora in gara!

Attenzione possibile Spoiler

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer conferma infatti quanto rivelato dai recenti spoiler diffusi solo qualche giorno fa: dopo l’eliminazione del Quarto Universo di Lord Quitela, i tre robot al servizio di Lord Mosco si uniranno e daranno vita al gigantesco mecha chiamata Aniraza. In grado di tenere testa a Goku e Vegeta trasformati addirittura in Super Saiyan Blue, il nuovo avversario sarà però affrontato da Gohan Supremo, che proprio nel trailer chiederà ai due Saiyan di farsi da parte e lasciarlo combattere al posto loro.



Mancano solo 12 minuti alla conclusione del Torneo del Potere, e mentre all’Undicesimo Universo rimangono tre guerrieri soltanto, il Terzo ed il Settimo ne hanno rispettivamente cinque e sei. È dunque possibile che Gohan voglia giocarsi il tutto per tutto per eliminare almeno tre dei combattenti rimasti al Terzo Universo, così che Goku e Vegeta possano invece dedicarsi ai potenti Toppo e Jiren? Non per nulla, gli spoiler pubblicati durante la scorsa settimana anticipavano che proprio Vegeta, nel corso dell'episodio #122, sfiderà il guerriero più forte di tutti!



Riuscirà Gohan a sopraffare il gigantesco mecha o raggiungerà il maestro sugli spalti destinati ai lottatori sconfitti?