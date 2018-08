L'episodio 19 di Steins;Gate 0, l'anime di VVVVID, ci mostrerà la determinazione di Okabe

Nelle ultime ore, i fan nipponici hanno finalmente potuto assistere al diciannovesimo episodio di Steins;Gate 0, che a breve sarà disponibile anche con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuita (e legale) VVVVID. In attesa che la puntata venga tradotta, ve ne proponiamo i primi screenshot e la sinossi ufficiale!

Dopo lo sconvolgente episodio della settimana scorsa, i fan di Steins;Gate 0 sono ansiosi di scoprire cosa ne sia stato nelle loro beniamine preferite. Se ricordate, nel corso della puntata numero 19, un velivolo militare ha lanciato un missile contro la macchina del tempo, distruggendola proprio mentre Suzuha e Mayuri si accingevano a compiere un viaggio nel passato. Cosa ne sarà stato delle due ragazze?



Scopriamo maggiori dettagli sul nuovo episodio attraverso gli screenshot proposti in calce all’articolo e alla sinossi consultabile di seguito.



Steins;Gate 0 – Episodio #19

Data: 23 agosto 2018

23 agosto 2018 Trama: “Con l’apparizione delle forze speciali, il quartiere di Akihabara si è trasformato in un immenso campo di battaglia che ha provocato l’esplosione della macchina del tempo utilizzata da Mayuri e Suzuha. Nessuno sa se siano sopravvissute. Per evitare un finale tanto tragico, Okabe è determinato a completare la macchina per il salto temporale cui Maho e Daru hanno lavorato duramente.”

Come scoperto nei giorni scorsi, il 20° episodio di Steins;Gate 0 non verrà trasmesso la prossima settimana, come inizialmente previsto, bensì giovedì 5 settembre; di conseguenza, l'anime tornerà su VVVVID fra quattordici giorni esatti. Come si concluderà, secondo voi, questo sconvolgente anime televisivo?