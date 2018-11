L'episodio 21 di Tokyo Ghoul:re includerà una feroce battaglia!

Poiché si avvicina la messa in onda del 21° episodio di Tokyo Ghoul:re, in rete sono spuntati la sinossi ufficiale ed i primi screenshot tratti dalla puntata che potremo visionare martedì prossimo sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID. Tutti i dettagli dopo il salto!

Visionabili in calce all’articolo, i sei screenshot della prossima puntata di Tokyo Ghoul:re, che a quanto pare sarà intitolata “Vago ricordo”, rivelano che questa sarà parzialmente ambientata nel passato. Le suddette immagini ci permettono infatti di ammirare le versioni fanciullesche di alcuni futuri componenti della Squadra Quinx, come ad esempio Kuki Urie e Saiko Yonebayashi.

Troverete maggiori dettagli circa la trama del nuovo episodio nella sinossi ufficiale riportata di seguito.

Tokyo Ghoul:re – Episodio #21 – Vago ricordo



Data: 4 dicembre 2018

4 dicembre 2018 Trama: "Kaneki combatte Juzo e gli Oggai per proteggere le cose e persone che gli stanno a cuore. Tuttavia, durante gli scontri feroci riporta delle gravi ferite. Mentre Kaneki viene spinto in un angolo e non può più muoversi, qualcosa entra in azione…! Appare un gigantesco mostro, il ‘Drago’, che né gli esseri umani né hanno mai visto prima! La città subisce danni a causa dell’arrivo del Drago. Mentre molte persone cadono vittima del suo attacco, Hideyoshi Nagachika salva la vita di Kaneki. Hideyoshi Nagachika è il migliore amico di Kaneki e al contempo il misterioso ghoul di cui lo stesso Kaneki ha seguito il progresso."

Vi ricordiamo come sempre che l'anime di Tokyo Ghoul:re è trasmesso in Italia sulla piattaforma di streaming VVVVID, che ogni settimana ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in italiano. I cofanetti home video, in edizione DVD e Blu-ray disc, con i primi 12 episodi di Tokyo Ghoul:re verranno invece lanciati sul mercato il prossimo 12 dicembre dall'editore Dynit, che il prossimo anno ci proporrà infine i cofanetti con le ultime 12 puntate dell'anime.