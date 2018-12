L'episodio 287 di Fairy Tail ci ha fornito un assaggio dello spaventoso potere di Alvarez!

Trasmesso nelle prime ore del mattino sul circuito televisivo nipponico, l’episodio 297 di Fairy Tail ha infine visto Natsu Dragneel e i componenti del suo team fare i conti con lo spaventoso potere del primo Spriggan 12 finora incontrato dalla gilda più scatenata e imprevedibile di Magnolia.

Intitolato “Imperatore Spriggan” e ambientato durante la disperata missione di salvataggio del Master Makarov, l’episodio ha infatti mostrato ai fan e ai membri di Fairy Tail le sbalorditive capacità magiche dell’affascinante Brandish μ, ossia la prima Spriggan 12 introdotta nel corso della terza e ultima trasposizione animata del manga di Hiro Mashima.



Visionabile in chiosa all’articolo, un breve video sottotitolato in inglese ci mostra il preciso momento in cui Brandish, ricorrendo alla magia chiamata “Command T”, ha prima alterato anche piuttosto pesantemente l’Isola di Caracole, per poi rimpicciolirla e farle assumere le dimensioni di un banale scoglio. È in questa singolare occasione che la ragazza, rivelando che l’Impero Alvarez può addirittura contare su ben dodici combattenti del suo calibro, ha intimato ai membri di Fairy Tail di tornare a casa e rinunciare alla missione.

Nonostante l’avvertimento della pericolosa avversaria, che dopo la suddetta prova di forza ha subito tolto il disturbo, Erza, Lucy, Gray e compagni non hanno considerato nemmeno per un istante l’idea di rinunciare al salvataggio del Master Makarov. Letteralmente “raccattato” dalla bellissima Sorano (Angel degli Oracion Seis) e dal suo castello mobile sottomarino, il gruppo ha invece proseguito il cammino verso il continente Alakitasia.

Nella capitale dell’Impero Alvarez, intanto, il Master Makarov ha finalmente potuto incontrare il cosiddetto Imperatore Spriggan, scoprendo tuttavia che questi non è altri che il nemico numero uno di Fairy Tail: Zeref, l’immortale Stregone Oscuro. Mosso da buone intenzioni e dalla spontanea speranza di poter evitare una guerra fra in continente orientale e quello occidentale, Makarov ha cercato in tutti i modi di negoziare col folle Zeref, ma questi, dopo aver spiegato che l’imminente Festival del Re dei Draghi deciderà il suo destino, quello di Acnologia e dell’umanità intera, non ha voluto sentire ragioni.

Quando Zeref ha poi rivelato di volersi impossessare di Lumen Histoire - la gigantesca Lacrima in cui è sigillato il corpo della Master Mavis - Makarov ha tentato di opporsi all’imperatore, che per tutta risposta l’ha imprigionato in una mortale sfera di energia e ha provato a disintegrarlo. Proprio quando lo Stregone Oscuro pareva prossimo a infliggergli il colpo di grazia, Makarov è però stato salvato dal fedele Mest, il quale ha utilizzato la magia del teletrasporto per portare il Master dal Team Natsu.

Ora che la missione è stata finalmente completata, ai membri di Fairy Tail non resta che tornare a Magnolia e prepararsi alla terribile invasione dell’Impero Alvarez. Riuscirà il Team Natsu a rientrare in sicurezza, senza incappare in altri componenti degli Spriggan 12?