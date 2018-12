L'episodio 287 riserverà una brutta sorpresa ai componenti di Fairy Tail!

Manca poco più di un giorno ormai alla trasmissione del nuovo episodio di Fairy Tail, intanto l’account ufficiale Twitter della serie d'animazione ha rilasciato in rete una manciata di screenshot inediti e tratti dalla sorprendente puntata che potremo visionare domenica prossima.

Visionabili in calce all’articolo, i suddetti screenshot ci mostrano Lucy Heartphilia e Gray Fullbuster ancora alla ricerca del Master Makarov. Come di certo saprete se state seguendo la terza e ultima trasposizione animata di Fairy Tail, la gilda più scatenate di Magnolia ha infine riaperto i battenti, ma il proprio storico Master non si trova da nessuna parte.



A ragion veduta, Natsu Dragneel e i componenti del suo team sono partiti assieme al compagno di gilda Mest per ritrovare il Master e salvarlo dall’Impero Alvarez: una vicina superpotenza militare che minaccia di invadere il continente orientale. In questa nuova puntata, intitolata “Imperatore Spriggan”, i nostri eroi avranno però una brutta sorpresa, in quanto i nuovi screenshot anticipano anche la presenza del loro mortale nemico: Zeref, lo Stregone Oscuro.



Altrove, intanto, Juvia Lockser e Pantherlily sembrerebbero invece trovarsi nei pressi di una località termale, ma non ne sono ancora chiare le ragioni. Cosa staranno combinando i componenti del Team B di Fairy Tail?

Tratto dall'omonimo manga di Hiro Mashima, il più recente anime è trasmesso con sottotitoli in italiano sulla nota piattaforma di streaming di Crunchyroll, che proprio oggi ha annunciato l'aquisizione dei diritti di Saint Seiya: Saintia Sho.