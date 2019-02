L'episodio 295 di Fairy Tail schiererà in campo delle fanciulle irresistibili

Mentre si avvicina la messa in onda del 295° episodio di Fairy Tail, il profilo ufficiale su Twitter della serie d’animazione tratta dal fortunato manga di Hiro Mashima ha recentemente diffuso in rete altri quattro screenshot inediti, anticipando una serie di interessanti eventi.

Consultabili in calce all’articolo, le nuove immagini di Fairy Tail ci mostrano il protagonista Natsu Dragneel, che dopo aver sfidato a duello il fratello maggiore, Zeref Dragneel, sembra aver riportato una vistosa ferita sul volto. A giudicare dall’espressione preoccupata del compagno Happy, si direbbe che lo scontro rivelerà dei succulenti dettagli sul terribile legame fra il Dragon Slayer e lo Stregone Oscuro...



Gli screenshot ci mostrano inoltre un paio di maghe appartenenti alle gilde alleate di Fairy Tail, ossia Sabertooh e Mermaid Heel, che finalmente sono scese in campo nella lotta contro le forze di Alvarez. Stavolta i soggetti immortalati dalle immagini sono la feroce Millianna e l’affascinante Yukio Aguria, una dotata Maga degli Spiriti Stellari che in passato ha già collaborato con Lucy Heartfilia. Secondo voi quale ruolo giocheranno le due fanciulle nella guerra in corso? E soprattutto, come si concluderà la sfida fra Natsu e l’imperatore Spriggan?



Vi ricordiamo che il 295° episodio di Fairy Tail verrà trasmesso domenica 10 febbraio 2019 sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni fine settimana ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in italiano.