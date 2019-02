L'episodio 296 di Fairy Tail segna il ritorno di un personaggio molto amato dai fan

Già disponibile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, l’episodio 296 di Fairy Tail ha lasciato a bocca aperta i fan della serie, proponendo loro un insperato ritorno. Nel mezzo della guerra fra l’Impero di Alvarez e le gilde del continente di Magnolia, un certo personaggio è intervenuto per raccontare una vecchia storia...

Come di certo saprete se avete già letto il manga edito in Italia da Star Comics, lo Spirito Stellare Aquarius è intervenuto per salvare l’ex-padrona Lucy Heartfilia dalle grinfie della potente Brandish μ, di cui si sono finalmente scoperte le travagliate origini. L’affascinante seguace di Zeref è infatti la figlia di Grammi, ossia la donna che un tempo prestava servizio nella dimora della famiglia Heartfilia.



Quando Layla Heartfilia cessò di essere una Maga degli Spiriti Stellari, la donna affidò le proprie chiavi ai suoi fedeli servitori, affinché questi potessero, un giorno, consegnarle alla figlia Lucy. Sfortunatamente Grammi venne uccisa poco dopo la morte della stessa Layla, di conseguenza Brandish, ignorando la verità sull’accaduto, incolpò la famiglia Heartfilia del suo omicidio.



Nel presente, una Brandish inferocita ha dunque cercato di soffocare Lucy, che in seguito è stata salvata dal provvidenziale intervento di Aquarius. Lo Spirito Stellare, che i fan non vedevano dai tempi della guerra contro la gilda oscura Tartatos, ha trascinato le due fanciulle nel mondo degli Spiriti Stellari, dove ha spiegato loro tutta la verità su Layla e Grammi.



Dopo aver utilizzato le dodici chiavi dello zodiaco per aprire il portale Eclipse, la salute di Layla peggiorò giorno per giorno, di conseguenza la donna, sentendosi ad un passo dalla fine, mise al sicuro i dodici attrezzi magici. La povera Grammi, che le era estremamente fedele, venne invece uccisa dal folle Zoldeo, cui al tempo era già stata affidata la custodia della chiave di Capricorn.

Questa sofferta spiegazione ha dunque permesso a Lucy e Brandish di riconciliarsi, infatti la potente Spriggan, pentita delle proprie azioni, ha utilizzato i suoi poteri per rimpicciolire il tumore magico di Natsu Dragneel fino a farlo scomparire del tutto. Cosa ne sarà ora di Brandish? Abbandonerà le forze di Alvarez per unirsi alla causa di Fairy Tail o tornerà al servizio dello Stregone Oscuro?

Vi ricordiamo che la terza ed ultima trasposizione animata di Fairy Tail è trasmessa ogni domenica sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che tutte le settimane ce ne propone una nuova puntata con doppiaggio in lingua originale giapponese e sottotitoli in italiano. L'originale manga di Hiro Mashima è invece edito in Italia da Star Comics, che il 1° marzo 2019 ce ne proporrà il 61° volumetto.