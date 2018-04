L'episodio 3 di Steins;Gate 0 arriva oggi su VVVVID: trailer e anticipazioni

Un nuovo episodio di Steins;Gate 0, il numero 3, sarà disponibile oggi per il pubblico italiano sulla piattaforma streaming gratuita VVVVID: la puntata arriverà nel tardo pomeriggio, ma intanto pregustiamo le anticipazioni e il trailer di ciò che vedremo tra poche ore.

Il terzo episodio di Steins;Gate 0 - intitolato "X-Day Protocol" - sarà online su VVVVID a partire dalle ore 18:00 di questa sera. Intanto leggiamo insieme la sinossi della puntata:

Okabe è diventato il tester dell'A.I. "Amadeus", basato sulla memoria di Kurisu di 8 mesi fa. Poiché le reazioni e il comportamento di Amadeus sono esattamente come quelli di Kurisu, la sensazione iniziale è che Kurisu sia tornato in vita. Nel frattempo, Mayuri organizza una festa di Natale con i suoi amici cosplayer.

Steins;Gate 0 è un midquel dell'originale e ottimo Steins;Gate, disponibile su VVVVID e Netflix per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming americana. L'anime rientra tra i simulcast primaverili di VVVVID e sulle nostre pagine trovate un First Look dell'episodio pilota. In alto potete ammirare anche il trailer della nuova puntata, in attesa di pregustarla tutta a partire da questa sera.

Steins;Gate 0 è tratto dall'omonima visual novel giapponese, realizzata da 5pb. e Nitroplus e rilasciata sulle piattaforme di gioco Sony e Microsoft di vecchia e nuova generazione tra il 2015 e il 2016.