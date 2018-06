L'episodio 49 di My Hero Academia sarà un concentrato di emozioni per i fan della serie

La terza stagione di My Hero Academia non sta deludendo le alte aspettative dei fan, e la serie anime è arrivata ad adattare l'arco narrativo "Hideout Raid", in cui è stata presentata la nemesi di All Might, All for One. L'azione è stata protagonista di questo arco, ma l'episodio 49 lascerà spazio alle emozioni.

In Giappone è stato pubblicato da poco l'ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump. La nuova uscita contiene un'anteprima del 49° episodio di My Hero Academia (tenendo il conteggio dalla stagione 1) e una foto che riporta un frame della puntata.

Grazie a Yonkou Productions, la foto in questione è stata resa disponibile online e potete trovarla in calce alla notizia. Come potete vedere, l'immagine mostra All Might nella sua forma "borghese" (Toshinori) completamente insanguinato, e i fan non hanno mai visto il Simbolo della Pace ridotto in questo stato. Con il sangue sul viso e sulle mani, Toshinori sembra tuttavia determinato come sempre.

Fin dalla prima puntata di My Hero Academia, All Might è sempre stato chiaro sulle sue malandate condizioni di salute, e la precarietà del suo stato è proprio ciò che lo ha spinto a cercare un successore a cui passare il suo Quirk, il One for All.

Una volta passato il potere a Deku, Toshinori è riuscito sempre meno a mantenere la forma da All Might, e ora sembra che il One for All abbia definitivamente abbandonato il Simbolo della Pace. Il momento non è dei migliori, certo, ma come ci ha insegnato lo stesso Toshinori, un eroe va ben oltre il suo Quirk: un eroe è colui che entra in azione ancor prima di pensare e che mette sempre a rischio la sua vita per gli altri.