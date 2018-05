L'episodio 57 di Boruto: Naruto Next Generations ci mostrerà la seconda fase dell'Esame

Ormai entrato nell'arco narrativo più narrativo, ossia quello narrato nell'omonimo manga e nel film intitolato Boruto: Naruto the Movie, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta mostrando agli spettatori gli scontri sostenuti dai nostri giovani shonibi durante l'Esame di Selezione dei Chunin.

Come rivelato dal trailer visionabile in chiosa all'articolo, l'episodio 57 di Boruto: Naruto Next Generations, intitolato "La ragione per cui non posso perdere" e atteso per la prossima settimana, vedrà Uzumaki Boruto, Sarada Uchiha, Mitsuki, Metal Lee e tutti gli altri giovani ninja del Villaggio della Foglia dare il meglio di sé per superare la seconda fase del suddetto esame. I ragazzi dovranno invero sostenere una serie di battaglie che metteranno alla prova non solo le proprie capacità di combattenti, ma anche il gioco di squadra tra i vari team.

Durante la seconda fase, infatti, ciascuna squadra parteciperà a delle speciali sessioni di “ruba la bandiera”, in cui sarà fondamentale proteggere il proprio vessillo e impossessarsi al tempo stesso di quello appartenente al team avversario. Nel tentativo di proteggere la bandiera della propria squadra e prevenire l’eliminazione del Team 7, Boruto dovrà fare i conti con un genin in grado di creare moltissimi cloni acquatici, che di conseguenza lo spingerà a compiere un gesto disperato e proibito dal regolamento...