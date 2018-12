L'episodio 7 di Super Dragon Ball Heroes uscirà a gennaio, video anteprima

Abbiamo già potuto ammirare l'episodio 6 di Super Dragon Ball Heroes, diffuso online da Bandai Namco nelle ultime ore. L'editore ha poi distribuito in Rete anche una video anteprima dell'episodio 7, che a quanto pare uscirà all'inizio del mese di gennaio. Manca poco, insomma, per scoprire come si svilupperanno le vicende.

La sesta puntata ci ha lasciato con un cliffhanger notevole: Kanba, messo fuori combattimento da Goku Ultra Istinto, è stato salvato da un gruppo di demoni tra i quali figura un redivivo Zamasu. Prison Planet è ormai prossimo a esplodere e il povero Son Goku è rimasto bloccato sull'agglomerato di pianeti.

La video anteprima, che potete ammirare qui in alto, mostra che Zamasu giocherà un ruolo importante nel prossimo arco narrativo, intitolato "Rampage Arc". Sembra che nei prossimi episodi vedremo alcuni volti che hanno popolato spesso e volentieri la serie animata di Dragon Ball Super, come i combattenti dell'Universo 6 (Hit, Cabba, Kefla, Frost) e alcuni dell'Universo 11 (Toppo e Jiren su tutti).

La data di uscita del settimo episodio di Super Dragon Ball Heroes, come viene specificato alla fine del trailer, dovrebbe essere fissata per il 10 gennaio 2019. Poche settimane, dunque, e potremo scoprire come si svilupperanno le vicende degli eroi dell'anime promozionale di Bandai Namco.