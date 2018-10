L'episodio 79 di Boruto: Naruto Next Generations ha mostrato la pericolosità di Mitsuki

La riunione tanto attesa del Team 7 è finalmente giunta, tuttavia l'episodio 79 di Boruto: Naruto Next Generations ha preso una piega non certo positiva per Boruto, Sarada e Mitsuki. Perchè mai quest'ultimo ha deciso di andarsene dal villaggio?

Dopo un lungo inseguimento, che ha portato i giovani ninja nel Paese della Terra, il trio di amici è costretto ad un confronto. Tuttavia l'intento di Boruto di riportare a casa Mitsuki non ha avuto successo e il Team 7 sembra essersi sciolto.

Non solo Mitsuki ha deciso di rifiutare, bensì si è mostrato ha deciso di rivelare una parte di sè oscura e pericolosa ai suoi amici. Anche lui può rivelarsi un temibile avversario in grado di mettere Boruto con le spalle al muro.

Nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations gli scontri hanno fatto da padroni all'intera vicenda. I giovani ninja hanno dovuto affrontare un nuovo gruppo di avversari dotati di uno speciale jutsu. A quanto pare non sono esseri umani. Tutto sembra ormai deciso, compresa la sconfitta di Sekiei, la cui salute sembra compromessa, tuttavia il sopraggiungere di Mitsuki ribalta le sorti del conflitto.

Il desiderio di Boruto di riportare al Villaggio della Foglia il suo amico non è abbastanza forte. L'aver abbassato la guarda ha permesso a Mitsuki di prenderlo di sorpresa sfoderando uno dei suoi micidiali attacchi, il "Lightning Snake", riuscendo così a mettere fuori gioco il figlio dell'Hokage e facendogli perdere i sensi. L'aver sottovalutato la situazione ha fatto comprendere a Sarada e Boruto la pericolosità del loro amico.

Ancora più spaventoso è stato l'atteggiamento freddo e distaccato di Mitsuki, la facilità con cui ha voltato le spalle al Villaggio della Foglia, ma nonostante ciò è probabile che questo comportamento, strano e difficilmente decifrabile, da parte del giovane ninja possa essere un modo per evitare di ferire Boruto e i suoi amici.

Sta facendo tutto di sua volontà? Quali sono le vere intenzioni di Mitsuki? Questo atteggiamento porterà realmente il Team 7 a rompere il legame che li unisce in maniera definitiva? O è solo un modo per aumentare la tensione tra i fan? Voi che ne pensate?

Boruto: Naruto Next Generations è da considerarsi come il seguito al manga Naruto; nasce come trasposizione dell'omonimo manga, disegnato da Mikie Ikemoto e scritto da Ukyo Kodachi, supervisionato da Masashi Kishimoto. In Italia il manga è edito da Planet Manga.