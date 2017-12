L'episodio 817 di One Piece ha animato il momento più triste della vita di Sanji!

Una delle caratteristiche principali del manga di One Piece è indubbiamente la capacità di divertire i propri lettori con situazioni buffe e fuori dall’ordinario, ma, negli anni, ha più volte dimostrato di sapere quali corde toccare per strappare qualche lacrima ai propri follower. A quanto pare, è successo anche ieri...

Attenzione possibile Spoiler

Durante la puntata numero 817 dell’omonimo anime, intitolata “Sigaretta umida - La notte prima del matrimonio di Sanji”, lo staff della serie ha infatti dovuto animare quello che potremmo facilmente considerare il momento più triste con protagonista il buon Sanji Vinsmoke. Nel corso della puntata, infatti, il cuoco ha cercato di far visita alla bella fidanzata Pudding per portarle tutti i suoi cibi preferiti, ma una volta giunto alla finestra della fanciulla, ha dovuto assistere ad uno spettacolo orrendo e indescrivibile...



Mentre il peggior incubo di Sanji prendeva forma, Pudding, all’interno della propria stanza, ammetteva ad una ferita Reiju di non amare affatto il cuoco e di star semplicemente recitando una parte all’interno dell’ingegnoso piano orchestrato da Big Mom. Durante le nozze, infatti, la fanciulla dovrà sparare l'ingenuo pirata alla testa, mentre i suoi fratelli e le sue sorelle si occuperanno degli altri componenti della famiglia Vinsmoke, così che Big Mom possa finalmente mettere le mani sul loro immenso esercito di cloni.



Pudding, tuttavia, non si è limitata solo a rivelare il terribile piano della sua famiglia, ma dinanzi a Reiju ha selvaggiamente preso in giro il cuoco gentiluomo. Avendo udito tutto il discorso della fidanzata, e persino la sua risata isterica, il buon Sanji è dunque crollato nello sconforto e, tra una lacrima e l’altra, ha dovuto gettar via la propria sigaretta, ormai inumidita a causa dell’incessante pioggia.

E voi come avete reagito dinanzi a questa scena tanto drammatica? Fateci conoscere le vostre reazioni attraverso i commenti!