L'episodio 828 di ONE PIECE ci rivelerà l'ingegnoso piano orchestrato da Bege!

Come annunciato diverse settimane fa, lo scorso episodio diha visto il giovane capitanoe i componenti della sua ciurma incontrare un altro pericoloso pirata della cosiddetta “Generazione Peggiore”:, il boss di una ciurma di bucanieri mafiosi!

Sfortunatamente l’episodio 827 ha soltanto dato inizio all'attesissimo incontro tra i Mugiwara e i Pirati Firetank, ma il trailer della prossima puntata anticipa quantomeno degli interessanti sviluppi. Intenzionato a sfruttare l’unica debolezza nota dell’imperatrice Big Mom per ucciderla, Bege ha invero orchestrato un complesso piano che prevede l’utilizzo delle speciali armi create appositamente dallo scienziato Ceasar Clown, un esperto (e malvagio) inventore noto in tutto il globo per aver creato le migliori armi di distruzione di massa e i misteriosi frutti del diavolo artificiali utilizzati da Kaido.



Stando a quanto rivelato dal filmato, il cuore dello scienziato è stato affidato a Bege, di conseguenza Ceasar Clown è stato costretto a collaborare con la supernova e a prendere attivamente parte al suo pericolosissimo piano. Ma se proprio la sua presenza poteva suggerire la mancata alleanza fra i Mugiwara e i Firetank, il trailer visionabile in chiosa all’articolo rivela che le due ciurme di pirati troveranno effettivamente un accordo senza precedenti per abbattere una volta per tutte la crudele imperatrice che desidera la morte di Vinsmoke Sanji e della sua famiglia.



Che ruolo giocheranno i Mugiwara nel piano elaborato da Bege? E soprattutto, quante probabilità ci sono che Luffy decida, per una volta, di attenersi alle istruzioni ricevute? Ne vedremo delle belle.