L'episodio 84 di Boruto: Naruto Next Generations metterà i ninja in una trappola

Emergono in Rete, puntuali come sempre, le anticipazioni sull'episodio 84 di Boruto: Naruto Next Generations. Andiamo a scoprire cosa accadrà alla luce recenti e shockanti rivelazioni emerse dall'ultima puntata dell'anime di Studio Pierrot.

Le informazioni provengono dalle pagine di Weekly Shonen Jump, ma è come sempre grazie alle traduzioni del sempre informato Organic Dinosaur - insider super accreditato sulle ultime novità provenienti dal mondo di Naruto e Boruto - che possiamo leggere gli spoiler.

L'episodio 84 di Boruto: Naruto Next Generations si intitolerà: "I pensieri di Oonoki, i pensieri di Kuu". Leggiamo la preview testuale che emerge dal celebre magazine nipponico:

"Trova il Cuore di Pietra! Ognuno dei compagni, sperati l'uno dall'altro, si dirigerà verso il luogo d'incontro in cui li aspetta Inojin...!

Boruto è stato intrappolato all'interno di una barriera in un campo d'addestramento! Dopo essere caduti vittima di un attacco da parte di Kuu, Boruto e i suoi compagni vengono separati l'uno dall'altro. Ciascuno di essi ha come obiettivo raggiungere il punto d'incontro presso cui li aspetta Inojin, ma Boruto perde totalmente l'orientamento e si smarrisce all'interno dei terreni di addestramento del Villaggio della Roccia, che è stato cinto da una barriera. Per scappare dalla trappola ha bisogno di un Cuore di Pietra. Si tratta, tuttavia, di qualcosa che può essere trovato una sola volta nella vita?!"

Ricordiamo che la puntata in questione della serie anime sarà trasmessa in simulcast su Crunchyroll domenica 2 dicembre.