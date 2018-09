L'episodio 853 di ONE PIECE metterà in risalto le doti di un leggendario timoniere!

Sebbene l’arco narrativo di Whole Cake Island stia navigando verso la conclusione, l’anime di ONE PIECE sarà incentrato almeno per qualche mese ancora sullo scontro fra i Pirati di Cappello di Paglia e le forze di Big Mom. Il prossimo episodio, per esempio, metterà in risalto le peculiari abilità di un personaggio a bordo della Thousand Sunny!

Mentre i fan di ONE PIECE speravano di godersi in santa pace il tanto atteso scontro fra Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri, che appunto è iniziato ufficialmente nella puntata trasmessa stamani, il prossimo episodio della serie, intitolato “La Green Room - Un invincibile timoniere, Jinbe”, si focalizzerà apparentemente sul cosiddetto Cavaliere del Mare e sugli altri pirati al seguito del ragazzo di gomma.

Sebbene Luffy si sia infatti auto-intrappolato all’interno del Mondo degli Specchi per far sì che Katakuri lasciasse la Thousand Sunny, il suo equipaggio non è ancora fuori pericolo. Al contrario, le forze di Big Mom e la stessa Imperatrice rischiano di affondare la nave in qualsiasi momento. Di conseguenza, un esperto timoniere quale Jinbe dovrà prendere il controllo dell’imbarcazione e tentare la disperata fuga.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer del prossimo episodio ci mostra infatti Big Mom generare un’onda alta centinaia di metri, con la precisa intenzione di schiacciare la ciurma di Cappello di Paglia. Mentre Nami e gli altri sembrano ormai essersi rassegnati all’idea di morire, l’Uomo-Pesce entrerà in azione per salvare i compagni del suo futuro capitano!

Come si concluderà, secondo voi, la tremenda situazione dipinta nei più recenti episodi di ONE PIECE? Luffy avrà ancora un’imbarcazione, se e quando tornerà dal Mondo degli Specchi di Brulee?