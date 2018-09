L'episodio 854 di ONE PIECE metterà a dura prova la sconfinata determinazione di Luffy!

Entrata nella propria fase più delicata e coinvolgente, la saga di Whole Cake Island di ONE PIECE ci sta mostrando uno scontro combattuto su due fronti: da una parte vi sono i Pirati di Cappello di Paglia, intenti a sfuggire alle grinfie di Big Mom, mentre dall’altra vi è il capitano Monkey D. Luffy, alle prese col suo più potente rivale...

Se lo scorso episodio di ONE PIECE è stato perlopiù focalizzato sulla Thousand Sunny e sul personaggio di Jinbe, che dopo aver preso il comando del timone ha condotto l’imbarcazione nella cosiddetta Green Room di una gigantesca onda, il prossimo potrebbe essere incentrato nuovamente sullo scontro fra Luffy e Charlotte Katakuri.



Visionabile in calce all’articolo, il trailer della puntata di ONE PIECE 854, intitolata “La minaccia della talpa - Il silenzioso combattimento di Luffy!”, rivela che gli attacchi del potente Generale dei Dolci metteranno alle strette il giovane pirata di gomma. A giudicare dalle immagini, solo un frammento di specchio collega ormai Mirro-World (il mondo degli specchi governato da Brulee) alla Thousand Sunny, pertanto il capitano cercherà di proteggere l’unico strumento che possa farlo tornare dai propri amici.



Avendo promesso a Nami e gli altri che sarebbe tornato - similmente a quanto accaduto poco prima del primissimo scontro con Crocodile nella saga di Alabasta - Luffy sarà costretto a mostrare tutto il proprio spirito cavalleresco. La sua sconfinata determinazione basterà a garantirgli la vittoria su un avversario pericoloso e formidabile come Katakuri?