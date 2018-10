L'episodio 860 di ONE PIECE evidenzierà la determinazione di Luffy e Bege

Trasmesso sul circuito televisivo nipponico soltanto ieri, l’episodio 859 di ONE PIECE ha visto Charlotte Chiffon correre un grave pericolo, ma sfortunatamente la moglie del pirata Capone “Gang” Bege non è ancora del tutto in salvo... Il trailer del prossimo episodio anticipa infatti la disperata mossa del bucaniere!

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer di ONE PIECE 860 ci mostra infatti la nave di Bege navigare a tutta velocità verso l’isola dove si trovano Sanji e Chiffon, che il fratello Chiffon Oven minaccia di uccidere con l’accusa di tradimento. Nonostante l’imbarcazione dei cosiddetti Pirati Firetank sia completamente accerchiata dall’immensa flotta di Big Tom, Bege non esiterà un solo istante pur di salvare la propria consorte dalle grinfie del rovente cognato.



Intitolato “Un modo virile di vivere - La determinazione dei capitani Luffy e Bege”, ONE PIECE 860 non sarà però incentrato unicamente sui Pirati Firetank, in quanto anche il protagonista assoluto dell’opera, Monkey D. Luffy, vi giocherà un ruolo importante. Mentre all’inizio del filmato è possibile vedere Luffy in fuga, col possente Katakuri alle calcagna, la parte finale del trailer presenta un flashback ambientato durante l’addestramento col Re Oscuro, Silvers Rayleigh, che tempo addietro ha spiegato al ragazzo di gomma i fondamentali del potere noto come Ambizione.



È mai possibile che Luffy, ricordando le parole del suo primo e unico maestro, riesca finalmente a contrastare il mostruoso Katakuri? Dotato di un’Ambizione della Percezione sviluppatissima e forse senza rivali, il figlio di Big Mom si è rivelato - almeno per il momento - un avversario insuperabile; Luffy dovrà necessariamente escogitare qualcosa di nuovo se vorrà sconfiggere un rivale così determinato e potente. Riuscirà a sopraffarlo e a mantenere la promessa fatta ai compagni di ciurma?