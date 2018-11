L'episodio 863 di ONE PIECE includerà una terrificante battaglia navale!

Se l’episodio 862 di ONE PIECE, trasmesso durante la notte scorsa sul circuito televisivo nipponico, ci ha mostrato il potentissimo power-up subito da uno dei personaggi principali della saga di Whole Cake Island, la puntata della prossima settimana ci proporrà una battaglia navale fra le ciurme di Big Mom e Cappello di Paglia!

Inseguita per diversi episodi di ONE PIECE dall’immensa flotta di Big Mom, la nave pirata Thousand Sunny si è recentemente ritrovata del tutto circondata. Una situazione tanto critica, di conseguenza, ha richiesto delle contromisure piuttosto drastiche... La piccola e apparentemente tenera Carrot ha infatti mostrati al nemico (e agli spettatori) il vero potere della Tribù dei Visoni, che a quanto pare può essere utilizzato soltanto durante le notti di luna piena.



Alzando lo sguardo verso il cielo e osservando per qualche secondo il suddetto satellite, la fanciulla ha innescato una radicale trasformazione corporea in grado di accrescere vertiginosamente le proprie capacità combattive. In stato di “Sulong”, infatti, Carrot è diventata molto più forte e veloce di prima, e in un battito di ciglia si è lanciata contro la flotta capeggiata da Charlotte Daifuku, distruggendo i timoni e affondando diverse navi.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer del prossimo episodio, che sarà intitolato “Sfondamento - Grande battaglia navale della ciurma di Cappello di paglia!”, rivela tuttavia che Big Mom in persona attaccherà la Thousand Sunny, cercando di capovolgere ancora una volta le sorti della battaglia. Cosa succederà quando la terrificante imperatrice salirà a bordo della veloce imbarcazione dei pirati di Cappello di Paglia?



E soprattutto, quando si concluderà il terribile scontro fra il protagonista Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri? A giudicare dal trailer, la battaglia potrebbe essere ancora ben lontana dalla fine...