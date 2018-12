L'episodio 865 di ONE PIECE ci ha proposto un bizzarro reclutamento

Durante la saga di Whole Cake Island, i Pirati di Cappello di Paglia hanno perso un prezioso alleato, ma l’ultimo episodio di ONE PIECE ha proposto agli spettatori uno sviluppo piuttosto interessante: uno dei pirati ancora a bordo della Thousand Sunny ha infatti reclutato un alleato assai bizzarro!

Dopo essersi ripresa dal terrificante attacco di Jinbe, che nella puntata 864 di ONE PIECE l’aveva quasi buttata in mare, l’Imperatrice Big Mom è tornata alla carica, e in groppa al fedele Zeus ha cercato di risalire a bordo della Thousand Sunny. Per impedirle di avvicinarsi troppo, Brook ha prontamente tagliato in due il potentissimo homie, mentre Nami ha utilizzato gli attacchi della sua arma climatica per colpire Big Mom con un terribile fulmine.



Mentre la stessa Big Mom è stata salvata da Prometheus, che difatti le ha impedito di cadere in mare, Zeus si è ritrovato del tutto privo di forze, di conseguenza Brook l’ha catturato e trasportato a bordo della Thousand Sunny. Al suo risveglio, in seguito, l’homie è stato nuovamente asservito dalla bella Nami che, a differenza della scorsa volta, ha utilizzato un approccio molto diverso pur di renderlo il proprio schiavetto...



Mentre la volta scorsa aveva cercato di prenderlo letteralmente per la gola, stavolta l’affascinante ladra ha minacciato Zeus di vendicarsi per il terribile affronto subito. Consapevole di aver cercato di ucciderla, Zeus si è dunque ritrovato dinanzi a una scelta impossibile: morire o diventare il fedele schiavo di Nami.



Come risultato, stavolta l’homie ha giurato eterna fedeltà alla bellissima navigatrice dei Pirati di Cappello di Paglia, e considerando che il loro gioco di squadra si è già dimostrato piuttosto efficace, la sua “cattura” rappresenterà di certo un grosso power-up per la Gatta Ladra di ONE PIECE.