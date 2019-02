L'episodio 93 di Boruto: Naruto Next Generations sarà dedicato alla famiglia Uzumaki

Dopo l'episodio conclusivo, che ha lasciato l'amaro in bocca a diversi fan, dell'arco dedicato alla scomparsa di Mitsuki, Boruto: Naruto Next Generations sembra voler regalarsi una ventata fresca. Ora i ninja del Villaggio della Foglia possono tirare un sospiro di sollievo e godersi un pò di meritato riposo.

Possiamo quindi buttarci alle spalle lacrime e tristezza, perchè ora il clima sembrerebbe rasserenarsi. L'episodio 93 di Boruto: Naruto Next Generations si concentrerà sui rapporti familiari e le dinamiche interne alla famiglia di Boruto, che si interrogherà assieme alla sorellina Himawari se il loro padre sarà in grado di liberarsi per trascorrere con loro il giorno speciale dedicato alla famiglia.

La nuova puntata, intitolata "Parent and Child Day" (La giornata della famiglia) andrà ad adattare il primo episodio della serie di light novel di Naruto Shinden. Per chi non ne fosse a conoscenza, la collana Jump J Books di Shueisha ha pubblicato tre romanzi all'inizio di quest'anno scritte da Mirei Miyamoto. Ciascuna delle light novel segue le peripezie di uno dei personaggi a noi noti, mettendo in risalto i rapporti tra genitori e figli. Il primo in questione è dedicato a un Naruto in età adulta; seguono Shikamaru e Sasuke, intenti a legarsi e conoscere meglio i propri figli.

Tutto questo potete vederlo in anteprima nel breve trailer. Come sappiamo, il rapporto tra Boruto e suo padre è stato sin dall'inizio alquanto turbolento, soprattutto per via del lavoro che ha costretto il giovane padre a trascorrere le giornate lontano dalla famiglia. Il legame padre-figlio sembra essersi lievemente ricucito dopo gli esami. Sebbene Boruto sembri diffidente, Naruto sembrerebbe far di tutto pur di trascorrere del tempo con sua figlia. La domanda sorge spontanea: quello che trascorrerà la giornata in famiglia sarà un clone copia? Tenendo conto di come sono andate le cose in passato è probabile che Naruto abbia davvero mantenuto la promessa. Non ci resta che aspettare i prossimi episodi per scoprirlo.

Il pareri e le reazioni relativi al precedente arco narrativo sembrano contrastanti tra i fan, soprattutto con la conclusione diversa rispetto al manga. I fan sperano però in un risultato risultato diverso per gli episodi che verranno, augurandosi in un adattamento più fedele all'opera originale. Voi che ne pensate? Siete d'accordo? Ricordiamo che l'uscita dell'episodio 93 di Boruto: Naruto Next Generations, in simulcast su Crunchyroll, è prevista per il 10 febbraio.