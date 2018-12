L'episodio speciale di Cells at Work! è ora disponibile sul canale YouTube di Yamato Video

Attraverso la propria pagina ufficiale Facebook, Yamato Video ha recentemente annunciato che l’episodio speciale di Cells at Work! è ora disponibile sul suo canale YouTube. Come per le puntate della serie principale, lo speciale natalizio è proposto con audio originale e sottotitoli in italiano.

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo episodio di Cells At Work! è intitolato “Sindrome influenzale”. Stando alla descrizione pubblicata da Crunchyroll, che ne detiene i diritti di streaming in molti paesi, una Cellula Comune si lamenta di svolgere un lavoro noioso, quando una cellula misteriosa con indosso un cappello gli appare dinanzi. Questa cellula invita l’altra a fare scherzi e dispetti ai Globuli Bianchi, ma chi sarà mai la misteriosa cellula col cappello?

Scritto e disegnato da Akane Shimizu, il manga di Cells at Work! è serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Monthly Shōnen Sirius di Kōdansha. Raccolto attualmente in cinque volumi, il fumetto è stato pubblicato anche nel nostro paese da Star Comics, che finora ha proposto ai propri lettori tutti i volumetti dell’opera.

Diretto da Kenichi Suzuki (JoJo's Bizarre Adventure, Drifters) presso lo studio David Production, l’anime di Cells at Work! è stato sceneggiato da Yuuko Kakihara (Tsuki ga Kirei, Persona 4 The Animation), mentre Takahiko Yoshida (Welcome to the NHK, Yowamushi Pedal) ne ha curato il character design e la direzione delle animazioni. La colonna sonora, infine, è stata composta da Kenichiro Suehiro (Re:Zero, Girls' Last Tour).