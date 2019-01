L'episodio 868 di ONE PIECE include alcune scene davvero epiche

Sebbene la puntata 868 di ONE PIECE trasmessa la scorsa domenica non abbia proposto i radicali capovolgimenti tanto attesi dai fan del capitano Monkey D. Luffy, l’episodio ha comunque saputo conquistare gli spettatori attraverso la presenza di un paio di scene davvero epiche e spettacolari.

Visionabile in chiosa all’articolo, un video tratto appunto dalla puntata intitolata “La determinazione di un uomo - Il grande combattimento mortale di Katakuri” ci mostra infatti lo scontro fra le Ambizioni del Re Conquistare di Luffy e dell’avversario Charlotte Katakuri, i quali hanno sfoderato tutto il loro Haki per mettere al tappeto gli altri individui presenti nel cosiddetto “MirroWorld” e impedire che qualcun altro possa nuovamente interferire nel duello.

Completata questa manovra mirata principalmente a mettere fuori combattimento anche la piccola (ma letale) Charlotte Flampe, i due pirati di ONE PIECE si sono subito scambiati una serie di pugni micidiali, dimostrando ancora una volta un’incredibile tenacia. Entrambi sono infatti coperti di ferite, e lo stesso Katakuri, per rimediare al vantaggio che la sorella le aveva fatto guadagnare, ha utilizzato il proprio tridente per perforarsi il fianco sinistro e giocare ad armi pari col rivale.

Come scoperto nei giorni scorsi, i prossimi episodi di ONE PIECE saranno determinanti per scoprire chi vincerà il suddetto scontro fra titani, in quanto il ragazzo di gomma potrebbe ottenere finalmente l’agognato power-up e padroneggiare la fondamentale Ambizione della Percezione. Riuscirà il nostro eroe a superare il possente Katakuri e a tornare dai propri compagni?