L'evento principale di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online è infine cominciato!

Come ogni sabato, la piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID ha pubblicato un nuovo episodio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, la serie anime spin-off di Sword Art Online. Intitolata “Death Game”, la puntata si è finalmente ricollegata agli eventi narrati nell’episodio pilota!

Dopo il flashback raccontato nelle ultime due settimane, l’evento Squad Jam sta per cominciare: vi prenderanno parte 23 squadre con un massimo di sei giocatori ciascuna, di cui una sarà naturalmente composta dalla protagonista LLENN ed il suo partner M, un personaggio introdotto nello scorso episodio.



Il trailer visionabile in calce all’articolo rivela che i due compagni dovranno fare i conti con un gruppo di avversari ben organizzati, che di conseguenza li metteranno in seria difficoltà. Riusciranno a sopravvivere e a scalare la vetta in mezzo a così tanti giocatori professionisti?

Nelle ultime ore è inoltre emersa in rete un’illustrazione pubblicata sulle riviste nipponiche, la quale immortala Fukajiroh e Miyu Shinohara, ovvero le due identità della migliore amica di Karen. Cresciuta in Hokkaido, nel medesimo paese natale della protagonista, Miyu è una grande appassionata della realtà virtuale, ed è stata proprio lei a trascinare l’amica all’interno del videogioco chiamato Gun Gale Online.

Di seguito vi riproponiamo infine anche la sinossi ufficiale pubblicata dalla piattaforma di streaming VVVVID, ricordandovi che i nuovi episodi di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online vengono trasmesso il sabato pomeriggio alle 18:30 circa.

"Vista la sua altezza, Karen Kohiruimaki potrebbe toccare il cielo con un dito. Ma essere più alta della media non porta sempre dei vantaggi. Fatica a trovare amicizie e sente sempre di essere, in più di un senso, fuori dalla portata degli altri. Quando le mostrano la realtà virtuale di Gun Gale Online, Karen ha l'occasione per cambiare dimensione. E dimensioni. Creando un avatar parecchio chibi, Karen dovrà scegliere se continuare a giocare una durissima partita in solitaria o trovare qualcuno che le copra le spalle!"