L'ex character designer dell'anime ddi Bleach ha condiviso uno splendido sketch di Rukia

Masashi Kudo ha lavorato alla serie anime di Bleach come character designer, e negli ultimi anni, l'artista ha condiviso con i fan alcuni fantastici disegni con protagonisti i personaggi del franchise. Ma il suo ultimo sketch è sicuramente uno dei più belli apparsi online.

Come potete vedere in calce alla notizia, L'ultimo sketch realizzato da Masashi Kudo ritrae Rukia nella sua trasformazione in full Bankai Hakka no Togame vista nell'arco finale della serie manga. Il disegno della bella Shinigami spingerà molti fan a desiderare che la saga finale di Bleach venga finalmente adattata ad anime, anche se le possibilità sono davvero scarse, dato l'impegno di Studio Pierrot con Tokyo Ghoul e la chiusura della serie da parte di Tite Kubo.

Ultimamente, Kudo ha condiviso molte fantastiche opere online. Recentemente ha condiviso un nuovo look del Capitano Hitsugaya, e si è anche avventurato al di fuori del mondo degli anime realizzando sketch di famosi villain della DC Comics come Harley Quinn e Poison Ivy.

I fan sono tutti concordi sulla bontà dei disegni di Kudo, ma sono altrettanto d'accordo sulla necessità che la serie anime di Bleach trovi uno studio che porti a conclusione l'opera animata. Chissà se il lavoro del buon Kudo riuscirà a convincere qualcuno a prendersi questo onere e riportare Bleach in TV?