L'illustratore di Boruto: Naruto Next Generation ha realizzato uno sketch commemorativo!

Dal momento chee gli altri, nel corso del più recente arco narrativo esplorato nell'anime di, si sono infine diplomati presso l’Accademia Ninja, divenendo dei Genin a tutti gli effetti, l’illustratore Mikio Ikemoto ha voluto celebrare il traguardo raggiunto dai ragazzi con una splendida foto di gruppo.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch raffigura tutta la nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia, ormai divisa in squadre di tre elementi ciascuna, più i pazienti maestri Shino Aburame e Konohomaru Sarutobi, e lo stesso Settimo Hokage, Naruto Uzumaki. Mentre Shino appare visibilmente infastidito dal comportamento ribelle di Boruto, Metal Lee ha assunto una posa alquanto innaturale a causa dell’incontenibile emozione. Sarada Uchiha, poi, sembrerebbe quasi annoiata, Mitsuki ha la solita espressione incuriosita, e la rotonda ChoCho Akimichi ha -come sempre- una busta di patatine da divorare.



Ora che i fanciulli hanno superato il loro primo esame, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations si avvierà lentamente verso l’arco narrativo trattato nel film intitolato Boruto: Naruto the Movie, dove il giovane figlio di Naruto e gli altri compagni dovranno sostenere l’esame per diventare dei Chuunin. Tale arco narrativo, nell'anime, apparirà un po' diverso e includerà persino qualche personaggio inedito, come appunto il misterioso Urashiki creato dallo stesso Kishimoto.