L'illustratore di Fairy Tail: 100 Years Quest dedica un buffo sketch a Natsu Dragneel

Attraverso il proprio account su Twitter, il mangaka Atsuo Ueda, illustratore del sequel ufficiale di Fairy Tail, ha pubblicato in rete un divertente sketch dedicato a Natsu Dragneel, l’indiscusso protagonista del brand ideato dal sensei Hiro Mashima.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione immortala il potente Dragon Slayer di Fairy Tail durante un momento di relax. Nell’immagine, infatti, Natsu e l’inseparabile compagno di avventure Happy sono intenti a divorare un’anguria, ma il dettaglio più interessante dello sketch è senza dubbio il modo in cui lo stregone è solito sbarazzarsi dei semi trovati all’interno del frutto… ossia sputandoli verso il cielo, come se fossero missili! Al contrario, Happy, ha divorato la sua fetta di anguria in un solo boccone, inclusa la buccia esterna...

Come i fan più attenti agli spoiler già sapranno, Atsuo Ueda è il mangaka che la casa editrice Kodansha e Hiro Mashima hanno scelto per illustrare Fairy Tail: 100 Years Quest, lo spin-off di Fairy Tail lanciato lo scorso luglio. Ambientato subito dopo la conclusione della suddetta opera, il fumetto ci sta raccontato la difficile "missione dei cent'anni" intrapresa da Natsu Dragneel e gli altri componenti del suo team, i quali dovranno sigillare i cosiddetti "Cinque Draghi Divini". Riusciranno i nostri giovani eroi a portare a termine l'impresa fallita, a suo tempo, persino da Gildarts?