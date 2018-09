L'illustratore Mamoru Yokota ha dedicato nuovi sketch ai protagonisti di Saint Seiya!

Solo qualche settimana fa, se ricordate, vi avevamo segnalato gli splendidi sketch che il noto illustratore nipponico Mamoru Yokota aveva dedicato a svariati personaggi di Saint Seiya. Negli ultimi giorni, l’artista è tornato a disegnare i personaggi creati da Masami Kurumada, focalizzandosi questa volta sui principali eroi del fumetto!

Visionabili in calce all’articolo, gli otto nuovi sketch di Yokota sono infatti dedicati al protagonista Seiya di Pegasus e ai suoi compagni, Shiryu di Dragon, Hyoga di Cygnus e Shun di Andromeda, ai quali si aggiungono Camus di Aquarius e Milo di Scorpio - due Gold Saint che Yokota aveva già illustrato più volte, in precedenza.



Quello che accomuna i vari sketch di Yokoto è un elevatissimo livello di dettagli, il quale ci fa desiderare che l’artista venga coinvolto, prima o poi, in un prodotto ufficiale del brand. Nella sua carriera, infatti, Yokota non ha mai lavorato su Saint Seiya; al contrario, negli anni è stato direttore delle animazioni di Death Note e Naruto Shippuden, nonché produttore di Air e Kanon.

Dal momento che Saint Seiya continua a rinnovarsi e ad espandersi sempre più, non è escluso che l’artista, un domani, non possa essere scelto come character design di un film o magari di una serie d’animazione legata al brand. A voi piacerebbe? Cosa ne pensate del suo stile di disegno?