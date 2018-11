L'illustratore di One-Punch Man ci delizia con un'incredibile makeover di Chun-Li

I fan sembrano concordare sul fatto che Yusuke Murata, illustratore di One-Punch Man pubblicato sul Weekly Young Jump, sia in grado di disegnare ogni tipo di serie o personaggio, reinterpretandoli secondo il suo stile artistico. Uno degli esempi lampanti di questo talento è l'immagine di una incredibile Chun-Li di Street Fighter: The Novel.

L'autore spesso e volentieri presta il suo talento artistico per vari progetti, tra questi spicca Street Fighter: The Novel, uno dei preferiti dai fan. Opera scritta da Takashi Yano, Murata ha contribuito illustrando alcune pagine bonus che hanno visto la partecipazione di molti dei "World Warriors" di Street Fighter rivisti attraverso il fantastico occhio del maestro dal punto di vista del design dei personaggi e del layout delle azioni.

Dal feroce restyling, l'immagine, visibile in calce all'articolo, raffigura una Chun-Li in versione manga, aggressiva e pronta a rilasciare una potente ginocchiata all'avversario. Tratto nitido e linee ben marcate e pulite, dove è presente il giusto equilibrio tra bianco e nero, lil disegno riesce a cogliere l'essenza del personaggio femminile, combattivo e deciso a buttare a terra chi si trova davanti senza alcuna esitazione.

Questo non è che uno dei bozzetti di Murata dei personaggi di spicco della serie videoludica, Street Fighter, e ciò contribuisce ad aumentare la curiosità nel poter vedere ed ammirare il resto degli sketch. Questa non è la prima volta che l’autore si avvicina ad un universo differente rispetto a quello che gli compete e il risultato è come sempre incredibile.

Se siete interessati a saperne di più su Street Fighter: The Novel, l'opera viene così descritta:

"I World Warriors sono al centro del primo romanzo di Street Fighter! Con Ryu VS Akuma, Chun-li VS Elena, Guile VS E.Honda, Sagat VS M.Bison e molti altri combattenti classici che si scontrano nei loro incontri più epici È tutto descritto nelle mosse Shoryuken, Sonic Boom, Psycho Power! L'azione è arricchita grazie alle pagine manga bonus e all'artwork del mangaka leggendario Yusuke Murata presenti in ogni capitolo!"

Che ne pensate voi di questo splendido sketch? Probabilmente le parole non sono sufficienti a descrivere la bravura e la qualità artistica dell’autore di One-Punch Man.