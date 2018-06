L'illustratore di One-Punch Man si cimenta nel disegnare Mega Man!

Yūsuke Murata, illustratore del celebre One-Punch Man, si è cimentato in una sfida davvero particolare: disegnare Mega Man, il famoso eroe dei videogiochi. Il risultato non è niente male.

Famoso già per aver disegnato molte fan art della cultura pop, questa volta il disegnatore ha voluto celebrare una delle icone della Capcom. Anche se Mega Man ha avuto tanti cambiamenti nel corso degli anni, nessuno ha mai avuto il tocco d'eleganza che solo Murata sa dare. In calce alla notizia potete ammirare il risultato dei suoi sforzi.

I fan sono letteralmente esplosi alla visione di questo disegno, e chiedono a gran voce un anime con protagonista questo Mega Man danneggiato dalle mille battaglie. Ricordiamo che il potente eroe ha già avuto adattamenti anime in passato, ma questa miscela con le illustrazioni del disegnatore di One-Punch Man sarebbe una novità.

Per quanto riguarda il videogioco Mega Man, esso è al culmine del successo, tanto che i fan stanno aspettando il nuovo capitolo, in uscita nei prossimi mesi, per Xbox One, PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per One-Punch Man, invece, si stanno attendendo notizie riguardo la seconda stagione, ormai confermata.

Allora cosa ne pensate del disegno di Murata? E' di vostro gradimento e pensate che ne dovrebbero seguire altri a tema?