L'illustratore di One-Punch Man, Yusuke Murata, ha dedicato uno sketch a Bowsette

Creata dai fan di Bowser e del brand di Super Mario, Bowsette ha recentemente assunto il controllo di Twitter, occupando migliaia di post provenienti da tutti il globo. Mentre i fan richiedono a gran voce la sua legittimazione, Yusuke Murata ha dedicato al personaggio uno splendido sketch!

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione è stata pubblicata solo durante la giornata di ieri, ma ha ottenuto più di 36000 consensi, dimostrando non solo il forte attaccamento dei fan verso il personaggio, ma anche nei confronti dell’illustratore di One-Punch Man.



Con i suoi lunghi capelli, qui raccolti in una coda di cavallo, Bowsette indossa una corona che le attribuisce il titolo di principessa. Il personaggio dispone poi di un paio di corna che le spuntano tra i capelli, richiamando le caratteristiche principali dello stesso Bowser. L’aspetto sicuramente più interessante è però rappresentano dal fisico della fanciulla, che per l’occasione sfoggia delle forme da capogiro che, unite al look aggressivo, ne fanno una figura a dir poco irrestibile.



Per i fan di Bowsette, questo sketch rappresenta l’apice del percorso compiuto dal personaggio: quello che è inizialmente era solo un meme, si è ormai trasformato in qualcosa che nemmeno i mangaka più quotati riescono a ignorare, come appunto Yusuke Murata. Proprio questo attaccamento verso il personaggio, la cui popolarità continua a crescere anno dopo anno, potrebbe spingere Nintendo ad accogliere ufficialmente Bowsette nella propria scuderia.