L'imminente terzo film de L'attacco dei Giganti si mostra con uno splendido poster!

Lanciata solo nel 2017, la seconda stagione de L’attacco di Giganti riceverà presto un lungometraggio d’animazione che ne riassumerà gli eventi principali, similmente a quanto avvenuto qualche anno fa con i film tratti dalla prima stagione dell’anime.

In attesa che “L’urlo del risveglio” (“Attack on Titan Season 2: Roar of Awakening”, “Shingeki no Kyojin Season 2 ~Kakusei no Houkou~”) raggiunga le sale nipponiche, lo staff ha recentemente rilasciato un nuovo poster che immortala Eren Jaeger in lacrime mentre si appresta a dar battaglia al Gigante Corazzato e al Gigante Colossale. Qualora abbiate già visionato la seconda stagione, sicuramente saprete che nel corso della stessa, il giovane protagonista dello show ha scoperto che i due giganti non sono altri che Reiner Braun e Berthold Hoover, due compagni di reggimento che, nel bene o nel male, considerava suoi amici.



Nella splendida immagine riportata in calce all’articolo, il ragazzo sembra molto determinato ad abbattere la coppia e a regolare i conti una volta per tutte; dopotutto, furono proprio loro due a creare una breccia nelle mura presso la città di Shiganshina, provocando la tragica morte di Carla Jaeger, madre di Eren e Mikasa. Ciononostante, il soldato piange lacrime amare per il tradimento dei suoi fidati compagni...

“L’urlo del risveglio” esordirà nel solo Giappone il prossimo 13 gennaio, mentre la terza stagione dello show è attesa sul circuito televisivo nipponico nel corso dell'estate 2018. Lo scorso 8 dicembre, infine, è stato rilasciato il primo episodio di L'Attacco dei Giganti - Lost Girls, l'OVA ispirato alla novel spin-off dell'opera di Hajime Isayama, che vede per protagoniste Annie e Mikasa.