L'incasso di Dragon Ball Super: Broly ha superato i 3 miliardi di yen

Nelle scorse ore sono state diffuse le informazioni riguardo i risultati che la pellicola d'animazione Dragon Ball Super: Broly ha raggiunto al botteghino nei primi venti giorni della sua programmazione nei cinema giapponesi. La cifra è davvero impressionante, oltre tre miliardi di yen.

Nessuno aveva il dubbio che Dragon Ball Super: Broly sarebbe stato un successo una volta sbarcato nelle sale cinematografiche, soprattutto quelle giapponesi. Grazie ai dati che trapelano nelle ultime ore, ne abbiamo la conferma numerica. Secondo le informazioni che riporta l'utente Twitter @DBZcom, nei soli primi 20 giorni della sua programmazione il lungometraggio ha incassato, nei confini nipponici, oltre tre miliardi di yen.

Si tratta di una cifra che, una volta trasposta nella nostra moneta, si avvicina ai venticinque milioni di euro d'incasso. Il quantitativo di denaro movimentato da questa pellicola ha davvero dato la misura di quanto, anche in termini di operazione commerciale, si sia trattato di un successo. E le cose sono solo destinate a migliorare, con Dragon Ball Super: Broly pronto a sbarcare anche negli altri paesi del pianeta, aumentando il suo ritorno finanziario e portando avanti il suo ideale stilistico.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly ha un'uscita programmata nelle sale cinematografiche per il 28 febbraio 2019 in Italia, grazie a Anime Factory e Koch Media. Credete che il lungometraggio riuscirà ad eguagliare (con le dovute proporzioni) la grande mole di pubblico richiamata nei cinema giapponesi?

Per chi fosse interessato, riportiamo di seguito la sinossi della pellicola, che andrà a canonizzare sia il saiyan che le dà il nome che Gogeta, fusione tra Goku e Vegeta mai apparsa nelle opere di Akira Toriyama:

"Sei Sfere del Drago vengono rubate dal laboratorio di Bulma dall'appena resuscitato Freezer. Nel frattempo un soldato di Freezer trova Paragas e Broly ai confini della galassia e li porta dal suo sovrano. Freezer, sorpreso dall'alto livello combattivo del saiyan, si congratula con Paragas e si dirige in un luogo dell'Artico dove è nascosta l'ultima sfera. Goku e Vegeta si dirigono nello stesso posto il più in fretta possibile per raccogliere la sfera, preparandosi a ricevere il nemico di sempre e il temibile Broly"