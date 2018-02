L'Isola dei Bambini Dimenticati: in arrivo il manga di Kei Sanbe, autore di Erased

Nei prossimi giorni arriva nelle fumetterie e librerie italien - nonché su Amazon - il nuovo successo di, autore di Erased e La Culla dei Demoni: uscirà infatti, il nuovo manga dell'acclamato autore giapponese. Una storia di apparizioni soprannaturali, agghiaccianti segreti e colpi di scena.

L'Isola dei Bambini Dimenticati arriverà sui nostri scaffali il prossimo 7 febbraio. La nuova proposta nel catalogo di Edizioni Star Comics è uno psychothriller pieno d'azione, u na storia di apparizioni soprannaturali, agghiaccianti segreti e colpi di scena. Di seguito la sinossi del nuovo manga di Kei Sanbe:

Su un’isola sperduta nel Mar del Giappone sorge il campus Hoozuki, che accoglie bambini con problemi familiari: un rifugio sicuro o una prigione inespugnabile? Una scala su cui è vietato salire, delle frasi strazianti scritte sul muro, una bambina vestita di bianco, degli adulti che mentono di continuo. In questo luogo isolato, dove la natura cresce rigogliosa, l’inganno imprime le sue tracce macchiate di sangue...

Per chi non lo conoscesse, Kei Sanbe è un mangaka autore di diversi titoli acclamati dal pubblico: tra i suoi lavori di maggior successo ricordiamo proprio Erased, serie completa in 9 volumi (8 volumi regolari più un volume di storie extra), pubblicata in Italia sempre da Edizioni Star Comics e serializzata in Giappone su Young Ace, rivista specializzata in manga seinen edita da Kadokawa Shoten, dal Giugno 2012 al Marzo 2016.