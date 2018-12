L'OAV di Black Clover è finalmente disponibile su Crunchyroll

Sembra che quest'anno Babbo Natale sia arrivato con un po’ di anticipo nelle case dei fan di Black Clover. Lo scorso sabato, infatti, la piattaforma di streaming di Crunchyroll ha accolto nel proprio catalogo l’OAV da 30 minuti trasmesso in Giappone nel 2016, quando la nota serie d’animazione non era nemmeno iniziata.

Trasmesso in occasione dell’evento Jump Special Anime Festa 2016, il suddetto OAV di Black Clover è stato in seguito distribuito nel solo Giappone assieme all’edizione limitata dell’11° volume del manga, ma finalmente potrà essere visionato da tutti i fan della serie, che probabilmente ne ignoravano addirittura l’esistenza.



Intitolato “La Festa del Ringraziamento di tutti i Cavalieri Magici”, quest’episodio speciale di Black Clover non è affatto canonico, ciononostante i fan ne apprezzeranno senza dubbio la vena comica e la capacità di far vedere i Cavalieri Magici sotto una luce completamente diversa rispetto all’omonima serie televisiva.

Già disponibile con sottotitoli in italiano per tutti gli utenti premium di Crunchyroll, l’episodio sarà disponibile per gli account gratuiti a partire dal prossimo 8 dicembre. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla piattaforma streaming di Crunchyroll sono già state pubblicate le prime 60 puntate del fortunato anime di Black Clover, il quale è trasmesso ogni martedì sul circuito televisivo nipponico.

Scritto e disegnato da Yūki Tabata, il manga omonimo di Black Clover è pubblicato in Giappone sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump edita da Shūeisha. Attualmente l’opera si compone di 18 volumetti, di cui 13 sono stati pubblicati anche in Italia dall’editore Planet Manga (Panini Comics).