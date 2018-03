L'OAV 'Re: Zero Starting Life in Another World - Memory Snow' sarà rilasciato in autunno

Attraverso il sito ufficiale nipponico del neo-annunciato OAV diapprendiamo finalmente il sottotitolo del nuovo progetto: "”. Per l’occasione, lo staff ha anche rilasciato una nuova key visual, indicando l’autunno 2018 come probabile finestra di uscita dell’episodio.

Lo studio WHITE FOX, già impiegato sulla serie principale del brand, ne curerà le animazioni, mentre il cast vocale finora confermato vede il ritorno di Yūsuke Kobayashi nei panni del protagonista Subaru, Rie Takahashi nel ruolo della bella co-protoagonista Emilia, e infine Inori Minase nei panni della fan favorite Rem.

Sfortunatamente non è ancora stato confermato l’eventuale ritorno della domestica Ram, ma la produzione ha recentemnete annunciato che rivelerà nuove informazioni sul prodotto (e magari anche sul cast) durante un evento che si terrà il prossimo 25 marzo, in occasione dell’AnimeJapan 2018.

Ideata dallo scrittore nipponico Tappei Nagatsuki, Re:Zero - Starting Life in Another World (lett. "Re: vita da capo in un mondo parallelo") è una serie di light novel illustrata da Shin'ichirō Ōtsuka e lanciata in Giappone nel 2014. Dopo cinque anni soltanto la serie tuttora in corso annovera già 15 volumetti, più tre storie secondarie e due raccolte di racconti brevi. Tre adattamenti manga, prodotti da Media Facotry e Square Enix, sono stati invece serializzati tra il 2014 e il 2015. Il brand ha poi ispirato una serie d’animazione di 25 episodi, trasmessa in Giappone dal 3 aprile al 18 settembre 2016.



In Italia i romanzi di Re:Zero - Starting Life in Another World sono editi da J-POP (Edizioni BD), che finora ne ha pubblicato i primi due volumetti e ben due trasposizioni a fumetti, mentre la terza è stata soltanto annunciata. L’anime, infine, è interamente visionabile su Crunchyroll con sottotitoli anche in italiano.