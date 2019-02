L'ottavo episodio di Super Dragon Ball Heroes ha finalmente una data di uscita

Annunciato per un generico “fine febbraio 2019”, l’ottavo episodio dell’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes ha finalmente una data di uscita. Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale nipponico del card game, la puntata verrà infatti diffusa in rete a partire dal prossimo 24 febbraio.

Come avvenuto per i primi sette episodi di Super Dragon Ball Heroes, l’ottavo sarà disponibile in streaming sul canale YouTube del gioco, e sicuramente nelle ore successive verrà ripubblicato (dai fan) con sottotitoli in inglese e italiano. Nel frattempo, di seguito ve ne proponiamo il titolo e la sinossi ufficiale.



Super Dragon Ball Heroes – Episodio #8 – L’invasione del peggior guerriero supremo! Il Sesto Universo viene distrutto!

Data: domenica 24 febbraio 2019

domenica 24 febbraio 2019 Trama: “Il feroce attacco combinato lanciato da Oren e Kamin costringe Trunks e gli altri a sostenere una lotta molto aspra. Nel mezzo del combattimento, un guerriero appartenente ai Core Area Warriors e chiamato Hearts scende improvvisamente sul campo, per poi rivelare il suo sconvolgente piano.”

A giudicare dalla sinossi, si direbbe che il Sesto Universo sia ad un passo dal totale annientamento. Di conseguenza, non possiamo fare a meno di domandarci che fine abbia fatto Lord Champa e per quale motivo non sia ancora intervenuto. Possibile che Zamasu e i suoi altrettanto malvagi alleati si siano già sbarazzati del Dio della Distruzione?