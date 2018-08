L'ultima puntata di My Hero Academia ha acceso una rivalità tra Todoroki e Inasa

Todoroki è uno dei personaggi più amati di My Hero Academia, nonché uno degli aspiranti hero più potenti della Classe 1-A. Il suo combattimento con Midoriya durante il Festival dello Sport ha gettato nuova luce su di lui, ma da allora Todoroki non ha avuto molte chance di brillare, questo fino al secondo test per la licenza provvisoria da hero.

L'ultimo episodio della terza stagione anime di My Hero Academia ha infatti introdotto una rivale per Todoroki, cioè Inasa dello Shiketsu, l'altra scuola per aspiranti hero i cui studenti stanno affrontando in queste ultime puntate l'esame per la licenza provvisoria.

Prima dell'inizio della seconda fase dell'esame, Todoroki affronta Inasa, il quale non faceva che fissare il giovane dello U.A.. Inasa, parlando con la classe 1-A, afferma che lo Shiketsu vuole un buon rapporto con lo U.A., scusandosi per il comportamento tenuto da Seiji durante la prima prova, ma Todoroki nota gli sguardi torvi nei suoi confronti, e vuole fare chiarezza.

L'aspirante hero di fuoco e ghiaccio chiede a Inasa se gli avesse fatto qualcosa di male, e quest'ultimo risponde "Beh, mi dispiace figlio di Endeavor... ma vi odio ragazzi." Inasa Nota che Todoroki è cambiato molto dal Festival dello Sport, ma afferma che i suoi occhi sono ancora come quelli di Endeavor. L'odio di Inasa sconvolge Todoroki, il quale ha lavorato molto per distaccarsi dalla figura austera del padre.

Ma perché Inasa odia così tanto Endeavor? Le prossime puntate di My Hero Academia faranno luce sulla questione.