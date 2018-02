L'ultima puntata di The Seven Deadly Sins ci ha presentato il primo dei Dieci Comandamenti

Sembra che il primo deisi sia fatto conoscere in The Seven Deadly Sins . L'episodio più recente dell'anime ha introdottonella serie, e il suo debutto è stato tanto minaccioso come ci si poteva aspettare.

Il quarto episodio della seconda stagione di The Seven Deadly Sins ha introdotto Galand nei suoi ultimi momenti. Diane, Merlin, Meliodas e la povera Elizabeth si sono trovati di fronte al demone quando quest'ultimo è atterrato a Camelot. Il villain ha causato un mucchio di distruzione quando è atterrato in città, e Meliodas è stato veloce a sfidarlo. Tuttavia, sembrava che Galand fosse troppo occupato a rimproverarsi per accorgersi di lui.

"Pensavo che avrei avuto bisogno di solo 70 passi a questa distanza", ha detto Galand, notando che ci sono voluti 72 salti per raggiungere Camelot dalla Foresta del Re delle Fate. "Ho perso il mio margine negli ultimi tremila anni." Quando Galand si accorge di Meliodas in piedi davanti a lui, il cattivo sembra contento di vedere l'eroe. "È da Molto tempo che non ci vediamo, Meliodas! Sapevo che saresti stato tu! Non sei affatto cambiato", ha detto Galand. Naturalmente, il saluto cementa ulteriormente l'idea che esista una connessione tra Galand e Meliodas. O, piuttosto, tra l'eroe e i Dieci Comandamenti. I lettori del manga sapranno tutto sui legami del duo, ma i fan della serie anime stanno solo iniziando a conoscere la misteriosa relazione.

Una cosa è certa, ed è la spaventosa potenza di Galand. Come membro dei Dieci Comandamenti, i fan di The Seven Deadly Sins non saranno di certo sorpresi di sentire che il demone è forte, ma Hawk conferma che il combattente ha una classe di potenza di 26.000 senza alcun potenziamento extra.