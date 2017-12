L'ultimo arco narrativo di Gintama torna a mostrarsi con un nuovo trailer promozionale!

È da tempo che i fan di Gintama attendono la trasposizione animata dell’ultimo arco narrativo della serie, ma fortunatamente l’attesa è quasi giunta al termine, in quanto la quarta stagione dello show esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 7 gennaio.

Per festeggiare l’imminente inizio dell’arco narrativo intitolato “Silver Soul”, Bandai Namco Pictures ha rilasciato in rete un secondo promo della durata di 30 secondi, il quale ci permettere di ammirare il nuovo tema di apertura dello show: "Katte ni My Soul”, cantata dal gruppo musicale pop rock giapponese DISH//.



Il “Silver Soul” è il 64° nonché conclusivo arco narrativo del fumetto creato dal sensei Hideaki Sorachi. Sicuramente l’arco narrativo più lungo di tutto il progetto, “Silver Soul” comincia quando Utsuro - la cui immortalità l’ha costretto a trovare un modo per morire sul serio - rivela il suo ultimo piano: dare inizio ad una guerra che coinvolgerà l’intero universo, provocando la distruzione del pianeta Terra. Gintoki dovrà dunque unire le forze con vecchi e nuovi amici, inclusi i nemici del passato, per poter fermare questa indicibile minaccia.

Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal lontano dicembre 2003, quello di Gintama è uno dei manga più popolari di tutto il Giappone, anche grazie al suo perfetto bilancio fra umorismo, drammaticità e azione. Dal fumetto, nel corso degli anni, sono già state tratte svariate serie d’animazione, OAV, film d’animazione e addirittura un progetto live-action.