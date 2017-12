L'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generation anticipa un triangolo amoroso!

Nonostante Naruto fosse uno shonen incentrato sul combattimento, l’opera del sensei Kishimoto ha tenuto per anni i fan col fiato sospeso riguardo le coppie che si sarebbero formate al termine del manga., al contrario, non sembra altrettanto tirato...

Il capitolo 19 del fumetto, rilasciato da Shueisha soltanto una settimana fa, ha infatti colto di sorpresa i lettori portando alla loro attenzione un potenziale triangolo amoroso che coinvolgerebbe ben due protagonisti del manga. Il capitolo ha visto Boruto e compagni cercare il maestro Konohamaru per ordine del Settimo Hokage Naruto, visibilmente preoccupato per la sua scomparsa dai radar, e nel corso della ricerca i nostri piccoli eroi si sono imbattuti in un gruppo di robot.



Prima di partire, tuttavia, Sarada Uchiha è stata trattenuta da Sumire Kakei, la quale le ha fatto notare quanto la Jounin Akita Inuzuka si sia attaccata al giovane Uzumaki. Per tutta risposta, la shinobi ha spiegato che Boruto riesce a fare facilmente amicizia con chiunque, e che a suo avviso si tratterrebbe soltanto di questo. A quel punto, Sumire ha cominciato a chiedersi a voce alta se Boruto sia già popolare fra le donne, portando la compagna di classe a domandarle se sia o meno interessata al ragazzo.

Con grande sorpresa della stessa Sarada, Sumire ha subito confessato di provare interesse per il compagno di classe, per poi farle un occhiolino. Sfortunatamente la piccola Uchiha non ha avuto il tempo per processare questa sconvolgente rivelazione, in quanto è stata costretta a partire subito per la missione ricevuta dall’Hokage, ma prima di andar via ha dato alla rappresentante di classe una curiosa occhiataccia.



Agli occhi dei lettori, la confessione di Sumire non rappresenta una grande sorpresa, ma nessuno si sarebbe aspettato che la ragazza parlasse a Sarada della propria cotta. In passato il manga di Boruto aveva lasciato intendere che potesse esserci del tenero fra Sarada e lo stesso Boruto, ma l’Uchiha sembra nutrire una certa avversione per il romanticismo. La ragazza è infatti al momento concentrata sul sogno di diventare Hokage, ma non è detto che le cose, col passare degli anni, non possano cambiare.

Voi quale ragazza vedete nel futuro di Boruto? Fateci sapere attraverso i commenti quale sia la vostra coppia preferita!